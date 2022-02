Juventus, De Sciglio il primo rinnovo | Accordo fino al 2025

La Juventus da questo mese inizierà a lavorare sui calciatori che vanno in scadenza di contratto a giugno

Non ha alcuna intenzione di venire meno alle promesse fatte l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene. Come anticipato più volte pubblicamente lo scorso mese, a febbraio il dirigente bianconero ricomincerà il giro di incontri con i calciatori in scadenza di contratto alla ricerca di una nuova intesa.

Ad accendere i riflettori sui calciatori in scadenza era stato lo stesso Arrivabene a fine dicembre con il primo vero attacco nei confronti di Paulo Dybala proprio sul tema rinnovo. Oltre all’argentino, però, si è parlato tanto anche di Cuadrado e Bernardeschi, altri due calciatori importanti nella Juventus di Allegri. E non è tutto, perché anche De Sciglio – pupillo del tecnico toscano – ha un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2022.

Juventus, fissato l’appuntamento per il rinnovo di De Sciglio

Uno dei primi incontri del mese di febbraio avverrà proprio con il terzino italiano. Con il prestito della scorsa stagione sembrava si fosse chiusa una volta per tutte la storia tra De Sciglio e la Juventus. Ma il ritorno di Max Allegri sulla panchina bianconera ha cambiato le gerarchie e l’ex Milan è tornato ad essere una pedina preziosa.

In questa stagione De Sciglio è sceso in campo 16 volte in tutte le competizioni, mettendo a segno un gol e due assist. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il suo dovrebbe essere uno dei primi appuntamenti fissati sull’agenda bianconera per siglare il prolungamento del contratto fino a giugno 2025.

Antonio Siragusano