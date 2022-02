Juventus-Sassuolo, Allegri: “Tornano Bonucci e Cuadrado” | Retroscena di mercato

Massimiliano Allegri è comparso in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia Juventus-Sassuolo

E’ sembrato un Allegri piuttosto sereno quello apparso pochi minuti fa nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Sassuolo. Il tecnico toscano ha trasmesso la stessa serenità che la sua squadra ha mostrato domenica sera in campo contro il Verona, un segnale che certifica l’ottimo momento che si sta vivendo alla Continassa.

Un entusiasmo probabilmente generato dai nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria, entrambi peraltro andati a segno nella serata del debutto. Ma Allegri, che conosce benissimo l’attuale momento bianconero, ci va cauto: “L’euforia è tornata alle stelle dopo il Verona, l’entusiasmo va bene ma troppo no. Noi dobbiamo lavorare: l’obiettivo è raggiungere uno dei primi quattro posti in campionato, oltre ad andare avanti il più possibile nelle coppe. Se si vuole sognare va bene, ma a me non piace tanto. In questo momento le tre squadre davanti sono lontane, visto che l’Inter è potenzialmente a 11 punti. Noi siamo indietro, il nostro campionato è giocarcela con l’Atalanta da qui fino alla fine della stagione”.

Il tridente composto da Morata-Vlahovic-Dybala è stato promosso a pieni voti e verrà sicuramente riproposto in futuro. I tre attaccanti stanno attraversando un ottimo momento che l’allenatore toscano è pronto a cavalcare: “I ragazzi stanno bene ma dobbiamo far sì che questo momento duri il più possibile fino alla fine stagione. Dobbiamo tornare alla normalità della Juventus: vincere una partita, metterla da parte e poi vincerne un’altra. Col Verona era una partita molto complicata, fatta di tanti duelli e con l’Atalanta la situazione sarà la stessa. Nei tre davanti può giocare anche Kean da esterno sinistro, l’importante è giocare come squadra, con grande compattezza. Siamo nella seconda parte di stagione e gli obiettivi personali vanno messi da parte, serve mettersi al servizio della squadra, non possiamo più sbagliare. Saranno quattro mesi intensi, belli da vivere”.

Juventus-Sassuolo, Allegri rivela i dubbi di formazione

Sulla formazione, come spesso accade, Allegri si è sbilanciato rivelando quasi interamente l’undici che domani sera scenderà in campo per l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia: “Stesso tridente? Devo valutare se giocheranno tutti e tre, può darsi che uno tra Morata e Dybala rimanga fuori e potrebbe giocare Kaio Jorge dall’inizio. I cambi saranno importanti, anche perché la gara potrebbe durare 120 minuti. “La squadra sta bene. Ci sono tutti tranne Chiellini, che è out, e Bernardeschi, che invece rientrerà con la squadra solo venerdì. Kean sarà titolare. Rientrerà Bonucci, che domani giocherà e poi vedremo di capire come gestirlo visto che è stato fermo due mesi. Perin andrà in porta. Sulla formazione, oltre a Bonucci, non ho ancora deciso. Zakaria sta bene, ha preso una botta, ma devo un attimo valutare chi partirà dall’inizio”.