Venezia, affare concluso: uno svincolato per la difesa

Venezia, Zanetti pronto ad accogliere un nuovo rinforzo per la difesa: arriva dal mercato degli svincolati

Nuovo rinforzo in arrivo per il Venezia di Paolo Zanetti. Il club lagunare ha infatti sostanzialmente raggiunto l’accordo con Ales Mateju, terzino destro della nazionale della Repubblica Ceca che lo scorso 31 dicembre si è svincolato dal Brescia, con cui ha collezionato 17 presenze nella prima parte di stagione.

Mateju, che ha vestito la maglia del club lombardo per due stagioni, sarà dunque un nuovo rinforzo della società veneta, in grado di portare anche esperienza internazionale. Il classe 1996 infatti ha fino ad ora collezionato dieci presenze con la nazionale del suo paese. Come riferisce ‘Sky Sport’ l’accordo è stato ormai raggiunto e il giocatore è atteso domani in città per le visite mediche e la firma del contratto.