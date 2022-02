Calciomercato Juventus, polemiche sui rinnovi: “Una follia”

Mentre la Juventus è impegnata nel trovare l’intesa per diversi rinnovi di contratto, arrivano le prime polemiche: “Così non li vendi più”

Terminato un mercato di gennaio straordinario, la società bianconera è attualmente impegnata nei rinnovi di contratto: come annunciato a più riprese da Maurizio Arrivabene nei mesi scorsi.

Febbraio era il mese indicato per risolvere tutte quelle situazioni contrattuali in bilico, e così sta accadendo. La Juventus sta trattando per i rinnovi di Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio. Sono questi ultimi due rinnovi ad infiammare la tifoseria, spaccandola in due fazioni ben distinte: quelli per cui i prolungamenti sono meritati e necessari e quelli per cui sarebbero un grave errore. Ecco alcuni dei ‘Tweet’ più significativi al riguardo sui possibili rinnovi di Bernardeschi e De Sciglio.

Quei due non li vendi più, non rinnovateli per carità #DeSciglio #Bernardeschi — Mattia (@TiaMorla) February 9, 2022

se rinnoviamo de sciglio e Bernardeschi, allora meritiamo seriamente l’estinzione — 安吉拉🧚🏻‍♀️✨ (@juperikizi) February 9, 2022

L’unica cosa che mi interessa dei rinnovi oltre a quello da fare di Dybala è il NON rinnovo a #bernardeschi. — Manuel Donati (@dntmnl) February 9, 2022

L’eventuale rinnovo di #DeSciglio per me sarebbe incomprensibile,lui Perin e Berna, vista l’opportunità data dalla scadenza contrattuale, sarebbero da liberare. Potrebbe avere un minimo senso solo se arrivasse un terzino top e De Sciglio diventasse “il quinto”, una sorta di jolly — Marco (@Marco562017) February 9, 2022

I rinnovi si fanno quando le cose vanno male, non ora. Passi il rinnovo di #DeSciglio, per #Bernardeschi e #Dybala non c’è davvero una ragione nemmeno per sedersi sl tavolo.

Lo stesso dicasi per #Chiellini ma ormai lo scempio è stato fatto, prende 200k a partita fino al 2023. — Gfvjtdj (@Ghfruxzb) February 9, 2022