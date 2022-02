Calciomercato Juventus, addio e ritorno clamoroso: i dettagli

Può salutare la Juventus alla fine di questa stagione, appena un anno dopo il suo ritorno. Destinazione a sorpresa

Appena 4 gol, tante partite sotto la sufficienza e ora, con l’arrivo di Vlahovic e l’esplosione del tridente, lo spazio rischia di ridursi all’osso. Non a caso, soprattutto all’estero, si comincia a parlare di un secondo addio alla Juventus.

Stiamo parlando di Moise Kean, tornato in bianconero alla fine dello scorso calciomercato estivo in contemporanea alla partenza di Cristiano Ronaldo. L’affare con l’Everton si è chiuso in prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato per un totale di 28 milioni di euro più 3 di bonus.

Kean, si diceva, sarà il bomber del futuro della Juventus. Sembrava eccessivo, anzi lo era, con i fatti poi a dimostrarlo. E per fatti si intende l’acquisto di Vlahovic, costato 75 milioni bonus inclusi, che mette all’angolino il classe 2000, per il quale Allegri non impazzisce.

Kean via a giugno? Situazione un po’ ingarbugliata, dal 1° luglio prossimo la FIFA vieta il prestito a un secondo club, una sorta di sub-prestito, per cui la Juve dovrebbe anticipare il riscatto e poi – semmai – rivenderlo. A proposito di nuovo addio di Kean alla maglia bianconera, lo spagnolo ‘Fichajes’ avanza addirittura la candidatura dell’ex PSG, dove l’attaccante azzurro ha giocato l’anno scorso.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Kean tornerebbe volentieri al Psg

Kean, scrive il portale ispanico, tornerebbe ben volentieri a Parigi, dove ha fatto molto bene, e lo stesso club del Qatar approverebbe visto che al reparto avanzato farebbe comodo – in previsione del saluto di Mbappe e della possibile vendita di Icardi – un giocatore con le caratteristiche del bianconero.