UFFICIALE, avventura finita: scelto il nuovo ct

Già conclusa l’avventura in panchina, la federazione ha diramato un comunicato ufficiale con la nomina del nuovo ct

Si è già conclusa l’avventura di José Peseiro sulla panchina della Nigeria. La federazione nigeriana ha infatti comunicato che il nuovo ct ad interim sarà Augustine Eguavoen, che già ha guidato le ‘Super Eagles’ nella recente Coppa d’Africa in Camerun.

Peseiro, ex ct del Venezuela, era stato scelto dalla federazione nigeriana lo scorso dicembre, ma non si è sostanzialmente mai seduto sulla panchina della squadra. La federcalcio nigeriana aveva avuto già un ripensamento: da qui la scelta di far sedere Eguavoen in panchina per la Coppa d’Africa. Ora la federazione ha nominato il nuovo staff tecnico e l’ex difensore della nazionale assumerà l’incarico di ct ad interim. Sarà quindi lui a guidare la Nigeria agli spareggi per i Mondiali in Qatar nella doppia sfida contro il Ghana in programma a marzo. Nello staff della nazionale entrano anche Emmanuel Amuneke e Joseph Yobo: saranno entrambi assistenti di Eguavoen.