Salernitana-Spezia, Colantuono non si arrende: “Pronti a dare battaglia”

Stefano Colantuono analizza il pareggio della Salernitana contro lo Spezia: le parole dell’allenatore granata

Pareggio tra Salernitana e Spezia all’Arechi nel monday night della Serie A. Al termine del match il tecnico granata Stefano Colantuono è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ per analizzare la partita: “Sono contento della volontà dei ragazzi: c’era chi non giocava da molto e ha dato grande disponibilità. Il gruppo è motivato ed ha voglia. Se fosse entrato il tiro di Kastanos forse parlavamo di un’altra vittoria”.

Il tecnico continua: “Sono contento, ora possiamo solo crescere visto i tanti arrivati in questa settimana. Dovevo far giocare tutti i nuovi, non abbiamo molto tempo. Serve compattare la squadra. Volevo far conoscere il campionato a Mousset: non potevo aspettarmi grandi cose, ma devono giocare non possono crescere soltanto con l’allenamento”.

Salernitana, Colantuono: “Verde è uno specialista”

Il tecnico della Salernitana continua: “Abbiamo attraversato sei mesi particolari. Covid, infortuni, situazione societaria: a dicembre non sapevamo nemmeno se avremmo ripreso. Il gruppo ora c’è, sono in tanti, posso fare scelte. Il girone di ritorno sarà all’altezza e ce la giocheremo fino alla fine”.

Colantuono non crede che con il Genoa sia determinate: “Lo saranno tutte le partite. Speriamo di poter recuperare le due gare non giocate. Siamo pronti a dare battaglia”. Infine, su Verdi: “E’ un calciatore arrivato anche per le punizioni: è uno specialista”.