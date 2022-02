Juventus, infortunio Chiellini: esami per il difensore, il punto

Infortunio Chiellini, il capitano della Juventus ha svolto questa mattina gli esami dopo il problema fisico accusato con il Verona

La Juventus prepara i prossimi impegni, si entra in un nuovo tour de force per i bianconeri che si è aperto al meglio con la vittoria contro il Verona. Ma c’è un po’ di apprensione in casa bianconera per le condizioni di Giorgio Chiellini.

Il capitano bianconero è uscito nel finale del match di domenica sera per il riacutizzarsi di fastidi al polpaccio che da tempo lo tormentano. Questa mattina sono stati svolti gli esami medici per capire le sue esatte condizioni. Il report ufficiale della Juventus uscirà soltanto nel pomeriggio; per ora, come anticipato ieri, l’impressione è che Chiellini possa saltare le gare con Sassuolo in coppa Italia e con l’Atalanta. Qualche speranza per il derby con il Torino, ma potrebbe essere ulteriormente preservato per averlo al meglio nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal.