Juventus, Allegri nel mirino: “Niente più alibi” | Bomba su Dybala

La vittoria contro il Verona targata Vlahovic rilancia la Juventus ma Allegri è ancora nel mirino: l’avviso al tecnico bianconero

Nel segno di Vlahovic e Zakaria. Nuovo che avanza alla Juventus che batte il Verona con i gol dei nuovi acquisti e si regala il quarto posto in classifica, sorpassando l’Atalanta avversaria dei bianconeri nel fine settimana. Proprio con Gasperini la squadra di Allegri sarà chiamata alla prova verità, dovendo dimostrare di aver ingranato la marcia giusta e di poter continuare la sua rimonta in classifica.

Ne hanno parlato a ‘Top Calcio’ con l’opinionista Cristian Poltronieri che ha evidenziato come i nuovi acquisti siano stati utili per creare la giusta formazione: “Morata ha fatto meglio domenica, rispetto ai sei mesi precedenti. Adesso ci sono i calciatori giusti ai posti giusti. Allegri ha una squadra più equilibrata, ma il banco di prova ci sarà contro l’Atalanta. Allegri non ha più alibi, sono stati presi gli uomini che servivano alla squadra. Ripartiamo con un nuovo campionato da ieri, non ci sono più scuse. Bisogna correre e fare punti”.

Una situazione che può cambiare anche il destino di Dybala, in scadenza di contratto e apparso a suo agio al fianco di Vlahovic: “La sua prima scelta resta la Juventus. Si aspetterà questa fantomatica nuova offerta al ribasso. Nello stesso tempo, non penso sia vero che abbia zero proposte, come si dice in giro. Al momento, secondo me, la cosa migliore per tutti è trovare un accordo per continuare insieme. Poi tra uno o due anni se ne parlerà. Non posso pensare che possano perdere Dybala a parametro zero”.

Juventus, Tadorni: “Allegri non ha più scuse”

D’accordo con il fatto che Allegri abbia ora la squadra giusta è anche il giornalista Massimo Tadorni che parte proprio dalla sfida contro l’Atalanta: “La Juventus non può andare a Bergamo per pensare al pareggio. Non voglio farmi eccessive illusioni, ma Vlahovic era l’uomo che mancava. A centrocampo, aspettiamo qualcuno nella sessione di mercato estiva. Quest’anno bisogna salvare le penne, ma possiamo spennare qualcun altro che sta davanti, magari. Sono ottimista. E a questo punto non ci sono più scuse, se fa degli errori li fa Allegri”.