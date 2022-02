Calciomercato, l’attaccante conferma: “Ho firmato”

Sebastian Giovinco ha firmato il contratto con la Sampdoria: le prime parole dell’attaccante

Manca ancora l’annuncio ufficiale ma ormai è questione soltanto di formalità. Sebastian Giovinco può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Sampdoria.

L’infortunio di Manolo Gabbiadini, lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e stagione finita, hanno spinto la società blucerchiata a tornare subito sul mercato puntando ad uno svincolato. Giovinco è il nome prescelto per rinforzare l’attacco di Marco Giampaolo.

Dopo le visite mediche di rito, l’ex Juventus ha anche firmato il contratto con il club ligure fino al 30 giugno 2022. Sei mesi per tornare in Serie A e dimostrare di poter dare ancora una mano. Subito dopo la firma ai giornalisti presenti il calciatore ha rilasciato una breve dichiarazione: “Ho firmato, sono felicissimo, anche perché torno in Serie A dopo tanti anni. Non vedo l’ora domani di fare il primo allenamento”.

Sampdoria, firma Giovinco: si attende l’annuncio

Con la conferma della firma arrivata dallo stesso Giovinco non resta che attendere l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare a breve. La ‘Formica Atomica’ manca in Italia dal 2015 quando accettò di lasciare la Juventus per trasferirsi in MLS al Toronto. Dopo il Canada, anche l’esperienza con l’Al-Hilal Riyad in Arabia Saudita. Quindi l’occasione offerta dalla Sampdoria che Giovinco vuole sfruttare.