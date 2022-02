Il campo è sovrano, lo sa bene Wojciech Szczesny che all’inizio dell’anno è stato sommerso dalle critiche. Il polacco poi si è ripreso alla grande ma non è da escludere che possa arrivare una ghiotta chance dalla Spagna

Non era iniziata al meglio la stagione di Szczesny tra i pali della Juventus. Qualche passaggio a vuoto di troppo per l’estremo difensore polacco nelle primissime uscite del campionato tra le trasferte poco fortunate di Udine e Napoli. Errori che avevano messo anche in discussione la posizione dell’ex portiere della Roma, che però col passare delle settimane ha saputo ritrovare la sua forma migliore, tornando ora ad essere una assoluta garanzia della retroguardia di Massimiliano Allegri.

Nessun dubbio oggi sulla tenuta di Szczesny che a quasi 32 anni potrebbe però anche avere un futuro non ancora troppo lungo tra i pali della Juventus, ma solo nel caso in cui si dovesse presentare una ghiotta occasione di mercato. Tale situazione potrebbe prospettarsi in Spagna, dove i campioni in carica sembrano aver rilevato qualche problemino di troppo proprio tra i pali.

Calciomercato Juventus, si apre la porta di Oblak: dubbi sul futuro dello sloveno

È piuttosto evidente come in casa Atletico Madrid quest’anno qualcosa non funzioni come fatto nella passata stagione, quella della vittoria della Liga. Simeone ha infatti perso certezze complessive da parte della sua squadra, ed in particolare anche da qualche singolo. La recente debacle sul campo del Barcellona ha evidenziato ancora una volta il momento negativo dei ‘Colchoneros’ ed in particolare della fase difensiva, con focus su un non irresistibile Jan Oblak.

Il portierone sloveno è stato la certezza assoluta per anni tra i pali dell’Atletico, ma in questa annata in più circostanze il suo rendimento complessivo è sembrato in calo. Il vincitore di ben cinque Trofei Zamora sembra avere maggiore lentezza fisica e nei riflessi, e secondo quanto sottolineato da ‘DonBalon.com’, la squadra Rojiblanca andrà a caccia di un nuovo estremo difensore. Il secondo Lecomte tornerà in Francia per fine prestito, mentre Ivan Grbic è a Lille a titolo temporaneo ma con probabile riscatto, motivo per cui l’Atletico potrebbe puntare Kepa per sostituire Oblak. Nel caso in cui lo sloveno dovesse andar via e Szczesny a sua volta dovesse salutare la Juventus, non è da escludere un eventuale approccio della società di Agnelli.