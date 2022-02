Un bianconero si sente in bilico: “Rimpiazzarti è facile per la Juve”

“Se non riesci a fare il tuo in un club come la Juventus, rimpiazzarti è tanto facile quanto prenderti”: le parole del bianconero

La Juventus è tornata assoluta protagonista già nel calciomercato invernale. Sistemato l’attacco con Vlahovic, la dirigenza sembra ora concentrata sul centrocampo.

Dopo Zakaria, infatti, Cherubini è alla ricerca di un importante colpo in mediana e tra i centrocampisti attualmente in rosa solo lo svizzero neo arrivato e Locatelli sono sicuri della permanenza. Weston McKennie ha ribaltato le gerarchie di inizio stagione, ma per sua stessa ammissione anche lui si sente in bilico. In una lunga intervista a ‘DAZN’, l’americano ha infatti dichiarato: “Ho imparato in tanti modi diversi che il calcio è un grande business e se non riesci a fare il tuo in un club come la Juventus, rimpiazzarti è tanto facile quanto prenderti”. Anche l’ex Schalke 04 potrebbe essere sacrificato per la giusta offerta, da almeno 30 milioni di euro.

Calciomercato Juve, le parole di McKennie

Il giocatore si è poi soffermato sulle differenze tra Allegri e Pirlo: “L’esperienza. Allegri allena da non so quanti anni, Pirlo ha finito da poco di giocare. È diverso quando non puoi fare niente concretamente. A volte, mentre stavamo giocando, dopo che qualcuno aveva fatto un passaggio, lo guardavo a bordocampo e capivo cosa stesse pensando “io avrei fatto un altro passaggio, io avrei fatto meglio, perché non hai calciato così?””. Infine, sulla Serie A e i suoi gol: “In Italia ho imparato la tattica, è come giocare a scacchi: prima sei in una certa posizione, poi quando la palla è in un punto del campo devi essere dall’altra parte. Dieci gol? Ne mancano sette, si può fare”.