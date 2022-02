Sampdoria, infortunio Gabbiadini: la diagnosi UFFICIALE

Sampdoria, infortunio Gabbiadini: il comunicato ufficiale del club blucerchiato sulle condizioni dell’attaccante

La gioia per la vittoria netta contro il Sassuolo, che ha allontanato la zona retrocessione, è stata stemperata, per la Sampdoria dall’apprensione per le condizioni di Manolo Gabbiadini, uscito dal campo per un infortunio apparso subito grave.

Arrivano, purtroppo per l’attaccante e per il club blucerchiato, conferme sulla gravità della lesione. Sui canali ufficiali della Samp si apprende infatti che “gli esami strumentali ai quali è stato intanto sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso il Laboratorio Albaro hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni -, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo“. La Samp sul mercato si sta cautelando con l’arrivo di Sebastian Giovinco.