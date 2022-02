Tegola pesantissima, rischio stagione finita | In arrivo il sostituto

Brutta tegola in Serie A: il club rischia di perdere un big per il resto della stagione. Già pronto il sostituto

Arriva una pesante tegola dopo il weekend di Serie A. Un big rischia infatti di terminare anzitempo la stagione a causa di un brutto infortunio.

Al 32esimo del primo tempo di Sampdoria–Sassuolo, Manolo Gabbiadini ha dovuto lasciare il campo in seguito ad un brutto infortunio al ginocchio sinistro. “Sono contento per la vittoria, importante. Ora vado a casa con il pensiero Gabbiadini e spero che non sia un problema serio. Alla vigilia ho detto che le partite si vincono con gli attaccanti, mi auguro di non averne uno in meno. Gli ho parlato, portava il tutore e farà accertamenti. Speriamo che non sia nulla. O comunque qualcosa di poco conto e recuperabile in poco tempo”. Le speranze di Giampaolo nel post-partita rischiano di essere vane: per Gabbiadini, infatti, si teme un lungo stop.

Gabbiadini, rischio stagione finita | Giovinco in arrivo alla Sampdoria

Il trauma distorsivo al ginocchio sembra aver interessato anche il legamento, e come riportato da ‘Il Secolo XIX’ si teme la rottura del crociato. Questa mattina l’attaccante della Sampdoria si sottoporrà agli esami strumentali per confermare la prima diagnosi. Il rischio, sempre più concreto, è la sua stagione sia già finita. Il club blucerchiato, infatti, è già corso ai ripari: è in arrivo a Genova Sebastin Giovinco. L’ex Parma e Juve, dopo le avventure all’estero, si appresta a tornare in Serie A da svincolato.