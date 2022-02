Salernitana-Spezia, Thiago Motta: “Punto importante. Su Kiwor…”

Al termine di Salernitana-Spezia ha preso la parola l’allenatore ospite Thiago Motta, che ha analizzato il momento dei suoi

Un punto a testa dopo lo spettacolare Salernitana-Spezia di questa sera che non va ne vincitori ne vinti, ma che ha regalato un Monday night certamente godibile. Nel post partita, ai microfoni di ‘Dazn’ è intervenuto Thiago Motta: “È un punto importante. Abbiamo affrontato la Salernitana con entusiasmo, con una prova di carattere. Siamo rimasti in partita, abbiamo cercato di attaccare. Tutti i calciatori, anche quelli che sono in panchina si sentono importanti e provano a dare una mano. La partita la prepariamo quasi sempre allo stesso modo. Abbiamo un modo di giocare e quando giochiamo contro una difesa a cinque sappiamo quali spazi occupare. Oggi si sono messi a quattro e sapevamo comunque cosa fare. Verde a sinistra poteva attaccare spazio in cui poteva creare un pericolo”.

KIWOR – “Noi avevamo bisogno di un giocatore che desse equilibrio e l’abbiamo trovato con Jakub. Ha giocato poco all’inizio, ma si è allenato molto bene. Ha giocato a San Siro la sua prima partita, da centrale che è il suo ruolo”.

SENZA MERCATO – “Lo sapevamo dall’inizio, le cose sono così ed è da accettare. Abbiamo un gruppo ampio e di qualità con giocatori che hanno partecipato molto. Agudelo è rientrato dopo un infortunio e ci sta dando una mano. Abbiamo la possibilità e l’opportunità di lavorare al massimo. Sono contento di averli”.