Salernitana-Spezia, Var protagonista: doppio rigore

Inizio scoppiettante di Salernitana-Spezia: al gol di Verdi, risponde il rigore di Manaj dato dopo una lunga revisione al Var

Inizio scoppiettante di Salernitana-Spezia: dopo 30 minuti il punteggio è sul 2-2 con le reti di Verdi su punizione (doppietta) e Manaj e Verde su calcio di rigore.

Proprio il penalty assegnato ai liguri ha fatto molto discutere. Tutto nasce da un contatto nell’area granata tra Fazio ed Erlic. Valeri in un primo momento fa proseguire poi interviene il Var. Il gioco resta fermo per 2-3 minuti poi il direttore di gara viene richiamato al monitor per rivedere l’azione. La revisione convince Valeri ad assegnare il rigore che Manaj trasforma. Dopo neanche quattro minuti, arriva la seconda magia di Verdi su punizione che riporta in vantaggio la Salernitana.

Intorno al trentesimo ancora una volta Var protagonista, sempre per un possibile rigore nell’area dei padroni di casa. Questa volta il check è per un tocco di mano di Mousset che Valeri aveva giudicato non punibile. Dopo essere stato chiamato nuovamente al monitor, l’arbitro ha assegnato il secondo calcio di rigore ai liguri: questa volta è Verde a presentarsi davanti a Sepe e a trasformare il penalty del 2-2.