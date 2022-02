Immobile contro Vlahovic, Milinkovic-Savic ha le idee chiare

Sergej Milinkovic-Savic ha parlato dei bomber di Serie A, esprimendo il suo parere anche sulle prestazioni di Dusan Vlahovic. Ecco le sue dichiarazioni

È uno degli uomini del momento, Sergej Milinkovic-Savic. Sicuramente il centrocampista, numeri alla mano, è tra i migliori della Serie A. Con otto gol e otto assist per i compagni, il serbo sembra essere addirittura migliorato sotto la guida di Maurizio Sarri.

E forse è anche per questo che molte big d’Europa continuano il corteggiamento per averlo in squadra già dall’anno prossimo. Ci vorrà un bel gruzzoletto, però, per strapparlo alla Lazio e a Claudio Lotito. In un’intervista, il classe ‘95 ha parlato di due suoi compagni di squadra, uno proprio tra i biancocelesti, l’altro della Nazionale serba. E lui – ora possiamo dirlo – di gol se ne intende, anche perché da vicino e da diverse stagioni vede andare puntualmente a segno Ciro Immobile.

Questione di bomber: Milinkovic-Savic da Immobile a Vlahovic

Sì, il Sergente ha parlato di Ciro Immobile e Dusan Vlahovic, impegnati in una lotta testa a testa per la classifica di bomber del campionato. Entrambi a 18 reti, i due attaccanti se la giocheranno fino alla fine per prevalere l’uno sull’altro, e quindi un pronostico da chi li conosce benissimo è sempre gradito. Ecco le sue dichiarazioni a ‘Lazio style magazine’: “Sono due grandissimi attaccanti – ha detto Milinkovic -. Ciro ha dieci anni in più, Dusan deve ancora lavorare e crescere, ma sicuramente diventerà forte proprio come Immobile”.