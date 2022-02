Juventus-Verona, Tudor e l’elogio a Vlahovic: “Non ha solo qualità”

Al termine di Juventus-Verona, le dichiarazioni dell’allenatore gialloblù Igor Tudor che commenta la sconfitta e la prestazone di Vlahovic

Il Verona lotta ma esce sconfitto dall’Allianz Stadium, la gara con la Juventus vede soccombere gli scaligeri per 2-0. Subito decisivi Vlahovic e Zakaria tra i bianconeri, i gialloblù pagano le assenze e alcuni errori, nonostante una buona prestazione.

Il tecnico della squadra veronese Igor Tudor ha commentato così la gara ai microfoni di ‘DAZN’ nel postpartita. “Abbiamo fatto una buona gara ma non è bastato – ha affermato – Se affronti la Juventus in un momento del genere, non è sufficiente. Abbiamo subito gol su due errori nostri, peccato. Eravamo messi bene in campo, siamo un po’ mancati davanti, abbiamo creato meno occasioni del solito pur portando avanti diversi uomini. Loro erano determinati a non prendere gol, molto tosti. Si è sentita la mancanza di Caprari e Simeone, ma ci abbiamo provato lo stesso. E’ una squadra che sento mia, ho confermato comunque il modo di giocare che c’era prima perché le cose buone non vanno cambiate. E’ un modo di giocare rischioso, certo, ma sono più i guadagni che gli svantaggi. Dobbiamo essere sempre convinti di ciò che facciamo e dare una impronta forte” Sulla ‘nuova’ Juventus: “Ha preso due giocatori importanti, Vlahovic e Zakaria danno non solo qualità ma anche personalità”.

In conferenza stampa ha poi dichiarato: “Per prendere un punto bisognava fare una grande partita. La nostra prestazione è stata invece solo buona: abbiamo trovato una Juve con tanta energia e concentrata in campo. A noi è mancata pericolosità in attacco. Non abbiamo avuto la necessaria lucidità e loro sono stati più bravi, anche dietro dove hanno due-tre campioni”.

SERATA DA EX – “E’ sempre bello tornare qui, sono legato alla Juve. Se possono rimontare per lo scudetto? La Juventus lotta sempre per vincere, da più di 100 anni”.