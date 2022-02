Kulusevski già ‘dimentica’ la Juventus: stoccata ad Allegri e alla Serie A

Dejan Kulusevski ha esordito con la maglia del Tottenham e ha rilasciato alcune dichiarazioni destinate a far discutere

Neanche il tempo di salutare e Dejan Kulusevski ha già ‘dimenticato’ la Serie A e la Juventus.

L’esterno svedese, passato al Tottenham negli ultimi giorni del calciomercato inverale, ha fatto il suo debutto con gli Spurs in FA Cup contro il Brighton, entrando nei minuti finali. L’ex Parma mostra grande entusiasmo per la sua nuova esperienza in Premier League e non risparmia qualche frecciata al calcio italiano.

Lo svedese, infatti, commenta gli allenamenti duri di Conte: “A me piace soffrire, è una mia caratteristica. Amo il lavoro duro e ho capito come funziona qua: è incredibile. Adoro questo tipo di allenamenti perché consente al mio fisico di migliorare”. Kulusevski paragona l’Inghilterra e l’Italia: “Gli allenamenti che ci sono qui sono molto diversi rispetto all’Italia: qui è tutto più rapido, i calciatori corrono molto più velocemente. E’ un aspetto per me positivo: il mio corpo deve sentirsi vivo per consentire alla testa di pensare in maniera più veloce. Per questo sono molto felice di essere qua”.

Kulusevski dimentica Allegri: “Al Tottenham per Conte”

Una felicità che dipende anche dalla presenza di Antonio Conte. Kulusevski non nasconde la centralità avuta dal tecnico salentino nel suo trasferimento. “E’ stato tutto – le sue parole – . Il Tottenham è un club fantastico, ma grazie a Conte corrono tutti di più. Ha dei metodi di allenamento ottimi, ottime tattiche e uno staff fantastico”. Kulusevski mostra grande soddisfazione per essere arrivato ad indossare la maglia degli ‘Spurs’: “Sono onorato”. Ora però toccherà a lui dimostrare sul campo di essere davvero adatto al calcio inglese.