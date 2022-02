Juventus, nuovo infortunio per Chiellini | Quali partite può saltare

Giorgio Chiellini si è fermato nuovamente per infortunio e non sarà a disposizione della Juventus per qualche giorno

Non è un periodo particolarmente fortunato per Giorgio Chiellini. Dopo il convincente successo della Juventus di ieri sera sul Verona, il capitano bianconero è stato costretto a fermarsi per un nuovo infortunio.

Uscito al 75′ della ripresa dopo aver palesato qualche fastidio al polpaccio, le sue condizioni sono state immediatamente monitorate dallo staff medico juventino. Un problema che ha afflitto più volte Chiellini negli ultimi mesi e che pare non l’abbia ancora abbandonato del tutto. Il centrale italiano, dopo il nuovo stop, dovrà rimanere a riposo presumibilmente per i prossimi 7/10 giorni.

In altre parole, il capitano della Juventus salterà sicuramente il match di Coppa Italia di questo giovedì contro il Sassuolo e quello contro l’Atalanta in campionato di domenica sera. Il club bianconero punta dunque a riaverlo a disposizione quantomeno per il derby contro il Torino di venerdì 18, ma potrebbe anche decidere di preservarlo per l’andata degli ottavi di Champions League del 22 febbraio contro il Villarreal. Ad ogni modo gli esami strumentali cui verrà sottoposto nella giornata di domani indicheranno la reale natura dell’affaticamento al polpaccio lamentato contro il Verona.