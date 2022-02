Juventus, doppio allarme infortuni per Allegri: le ultime

La Juventus sorride a metà dopo la vittoria contro il Verona, il tecnico bianconero Allegri preoccupato per due infortuni

La ‘nuova’ Juventus ha debuttato con il botto. Il match contro il Verona ha visto finalmente una prestazione convincente dei bianconeri, vittoriosi per 2-0, con le reti segnate proprio dai nuovi acquisti.

Se era attesissimo il debutto con gol di Dusan Vlahovic, di sicuro ci si aspettava di meno di vedere nel tabellino dei marcatori, e tantomeno subito, Denis Zakaria, uno che non è certo abituato a segnare spesso per il ruolo che ha. Il volto della squadra, con loro, è apparso subito diverso, Massimiliano Allegri è sembrato soddisfatto soprattutto dalla resa del tridente. Come aveva chiesto, sia Vlahovic che Morata e Dybala si sono dati molto da fare, correndo anche all’indietro per aiutare la squadra. Il modo migliore per inaugurare un tour de force di grande importanza, ma, il giorno dopo, per Allegri ci sono dei problemi da monitorare. L’allenatore deve verificare le condizioni di due giocatori, usciti malconci dalla sfida di ieri.

Juventus, doppio stop per Chiellini e Zakaria: le loro condizioni

Hanno lasciato il campo nel finale infatti proprio Denis Zakaria e Giorgio Chiellini. Come riportato da ‘Tuttosport’, lo svizzero ha riportato una forte contusione alla zona lombare da valutare a freddo. Il capitano, invece, ha accusato prima un colpo di frusta per uno scontro fortuito con De Sciglio, quindi ha avuto una ennesima piccola ricaduta al polpaccio. Per entrambi non dovrebbe essere nulla di grave, ma a questo punto sono in forte dubbio per la sfida di giovedì in Coppa Italia contro il Sassuolo e l’obiettivo diventa averli al meglio per domenica prossima contro l’Atalanta, in una gara davvero decisiva per la zona Champions.