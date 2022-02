Covid, Costa annuncia: “Dall’11 febbraio via le mascherine all’aperto”

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha annunciato l’addio alle mascherine all’aperto dal prossimo venerdì

Via le mascherine all’aperto da venerdì 11 febbraio. Ad annunciarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa parlando a ‘La7’.

In arrivo c’è un provvedimento dello stesso ministero della Salute che eliminerà l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto a partirà dall’11 febbraio, in tutte le Regioni senza differenze di colore: “E’ un segno di speranza per tutti gli italiani – le parole di Costa – .Bisogna dare messaggi positivi. I cittadini rispettano regole e restrizioni da due anni ed hanno aderito in massa alla campagna vaccinale”.

Costa sottolinea come questo passo non significhi “abbandonare la prudenza” e aggiunge anche che “lo stato di emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo”. In conclusione afferma: “Come abbiamo introdotto gradualmente le restrizioni, con la stessa gradualità inizieremo l’allentamento delle misure”.