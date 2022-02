Calciomercato Sampdoria, ecco Giovinco: domani le visite

Sette anni dopo l’addio alla Serie A ritorna Sebastian Giovinco. Sta per iniziare l’avventura alla Sampdoria dell’ex fantasista della Juventus

Non perde tempo la Sampdoria che a margine della vittoria di ieri contro il Sassuolo ha dovuto anche registrare il pesantissimo infortunio occorso a Manolo Gabbiadini. Come evidenziato anche dal comunicato dei blucerchiati l’attaccante italiano ha incassato una “lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni -, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo”. I doriani però non rimangono certo a guardare e hanno già trovato il sostituto.

L’erede dello sfortunato Gabbiadini sarà Sebastian Giovinco, fantasista svincolato dopo la fine dell’avventura con l’Al-Hilal, che come evidenziato da ‘Sky Sport’, è atterrato alle 17.18 all’aeroporto di Milano Malpensa con un volo proveniente da Toronto, per poi successivamente arrivare a Genova in serata. Il calciatore ex Juventus ed Empoli andrà quindi ad effettuare le visite mediche di rito nella giornata di domani per poi firmare un contratto con la Sampdoria fino a giugno. Per lui si tratta di un ritorno in Italia dopo sette anni trascorsi all’estero, a partire da Toronto.