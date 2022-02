UFFICIALE: il dirigente si dimette | Cos’è successo

Un dirigente si è dimesso per aver mandato messaggi inappropriati a donne che lavoravano nel club. Ecco che cosa è successo e tutti i dettagli

Arrivano le dimissioni da parte di un dirigente che scuotono la big europea. Nella notte sono arrivati comunicati e dichiarazioni ufficiali.

Si tratta di Marc Overmars, direttore tecnico dell’Ajax che era alla guida del club olandese da quasi dieci anni. Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla società nelle scorse ore: “Il direttore degli affari calcistici Marc Overmars lascerà l’Ajax con effetto immediato. Ha preso questa decisione dopo le discussioni dei giorni scorsi con il consiglio di sorveglianza e l’amministratore delegato Edwin van der Sar e ha comunicato loro le sue intenzioni. Una serie di messaggi inappropriati inviati a diverse colleghe per un lungo periodo di tempo sono alla base della sua decisione di lasciare il club”. Overmars ha commentato così gli accaduti, scusandosi: “Mi vergogno. La scorsa settimana mi sono confrontato sul mio comportamento e su come questo è stato percepito dagli altri. Purtroppo non mi rendevo conto che stavo oltrepassando il limite, ma mi è stato fatto capire negli ultimi giorni. Mi scuso. Certamente per qualcuno nella mia posizione, questo comportamento è inaccettabile. Ora lo vedo anche io. Ma è troppo tardi. Non vedo altra opzione che lasciare l’Ajax. Chiedo a tutti di lasciare me e la mia famiglia da soli”.

Ajax, Overmars si dimette: le dichiarazioni

Van der Sar, direttore generale della società olandese, ha invece parlato così: “Trovo la situazione terribile per tutti. Nel mio ruolo, sento anche la responsabilità di dover aiutare i colleghi. Un clima di lavoro sicuro è molto importante. Presteremo ancora più attenzione a questo nel prossimo futuro. Io e Marc abbiamo giocato insieme dall’inizio degli anni ‘90, prima all’Ajax e poi in nazionale, e siamo colleghi nella dirigenza dell’Ajax da quasi 10 anni. Questo percorso è arrivato a una fine molto brusca. – ha concluso il dirigente – Stavamo lavorando a qualcosa di davvero meraviglioso qui all’Ajax, quindi questa notizia sarà anche un duro colpo per tutti coloro che tengono ai nostri colori”.