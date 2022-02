Venezia-Napoli, Spalletti punta l’Inter e spera in un recupero

Luciano Spalletti è intervenuto al termine di Venezia-Napoli: il commento del tecnico azzurro anche in vista della sfida contro l’Inter

Luciano Spalletti ha parlato a ‘DAZN’ al termine di Venezia-Napoli. Il tecnico toscano si è soffermato sulla sfida di oggi, sottolineando alcuni errori della squadra.

“La vittoria ci dà una maggiore maturità nel pensare di poter determinare i risultati senza però essere convinti che ci venga concesso qualcosa. Possiamo vincere contro qualsiasi avversario, portiamo a casa una vittoria importante, difficile”.

OSIMHEN – “Ha le qualità, siamo noi che dobbiamo migliorare in qualcosa per servirlo. Non dobbiamo palleggiare sempre e giocare la palla più velocemente negli spazi. Invece abbiamo giocato spesso sui piedi, loro si abbassavano e ci toglievano gli spazi. Se, invece, prima di palleggiare, diamo subito un lancio lungo, lui va a sfruttare le sue caratteristiche”.

LOBOTKA E MODULO – “Di calciatori bravi ce ne abbiamo tanto e li dobbiamo fare coesistere. Questo però non dà il vantaggio: è essere tutti più squadra ci dà il vantaggio. Poi con un centrocampista fisico, perdi qualità avanti. Abbiamo fatto giocare poco anche Demme che è uno molto bravo, Lobotka ha fatto passi importanti, prende la squadra in mano e fa giocare bene la squadra”.

INTER – “Abbiamo da recuperare ancora dei calciatori. Abbiamo una settimana davanti per lavorare in maniera corretta. Recuperare Koulibaly e Anguissa nel gruppo. Uno come Koulibaly ha un valore anche nello spogliatoio. Poi vedere di far fare qualche allenamento in più Ounas, vedere come sta Lozano. Abbiamo bisogno di tutti”.

ZAMPARINI – “Si capiva subito con chi si aveva a che fare. Aveva una personalità importante, un talent scount dei presidenti. Con lui si sono messi in mostra tantissimi calciatori. Faceva tutto con grandissimo entusiasmo, amava tutto ciò che faceva. Aveva un animo davvero buono, aiutava chi ne aveva bisogno”.