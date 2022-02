Juventus-Verona: voti e tabellino del primo tempo del match dell’Allianz Stadium valevole per la 24° giornata del campionato di Serie A. All’intervallo decide l’uomo più atteso, Dusan Vlahovic

Era il grande atteso e non ha tradito le aspettative Dusan Vlahovic all’esordio con la maglia bianconera nel posticipo tra Juventus e Verona.

Bastano appena 13 minuti al centravanti serbo per bagnare con il gol l’esordio con la ‘Vecchia Signora’ e far esplodere l’Allianz Stadium: pallonetto morbido nella nebbia a superare Montipò sul geniale assist di Dybala. Funziona il tridente insieme a Morata, con lo spagnolo molto attivo al servizio dei due compagni di reparto. Fatica invece l’altro nuovo acquisto Zakaria, così come Arthur in cabina di regia. Casale buca l’intervento sulla rete di Vlahovic, da Barak nascono i pericoli per la Juve sulla trequarti difensiva.

JUVENTUS

Szczesny 6

Danilo 6

De Ligt 6

Chiellini 6,5

De Sciglio 6,5

Zakaria 5,5

Arthur 5,5

Rabiot 6

Dybala 7

Vlahovic 7

Morata 6,5

All. Allegri 6,5

VERONA

Montipò 5,5

Casale 5

Gunter 5,5

Ceccherini 5,5

Depaoli 5,5

Ilic 6

Veloso 6

Lazovic 6

Barak 6,5

Tameze 6

Lasagna 5

All. Tudor 5,5

Arbitro: Massimi 5,5

TABELLINO

JUVENTUS-VERONA 1-0

13′ Vlahovic

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Danilo, de Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala; Vlahovic, Morata. A disposizione: Pinsoglio, Israel, Bonucci, Rugani, Pellegrini, McKennie, Aké, Cuadrado, Kaio Jorge, Kean. Allenatore: Allegri

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Tameze; Lasagna. A disposizone: Chiesa, Berardi, Sutalo, Coppola, Bessa, Tameze, Cancellieri, Praszelik, Retsos. Allenatore: Tudor

Arbitro: Massimi (sez. Termoli)

VAR: Doveri

Ammoniti: Depaoli (V)

Espulsi:

Note: recupero 0′