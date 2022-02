Napoli, Insigne sommerso di critiche: “A Toronto subito, un ex giocatore”

Il Napoli in campo a Venezia per provare ad accorciare sull’Inter in vetta a pochi giorni dallo scontro diretto, ma Insigne viene sommerso di critiche

Il Napoli ha un’occasione quasi unica per questa stagione. La squadra di Spalletti può rientrare prepotentemente nella lotta scudetto grazie alla vittoria del Milan nel derby con l’Inter che ha accorciato nettamente la classifica. Gli azzurri, vincendo a Venezia, andrebbero a -1 dai nerazzurri – che devono ancora recuperare però una partita – con la possibilità di piazzare addirittura il sorpasso nello scontro diretto della prossima settimana.

Il primo tempo contro gli uomini di Zanetti, però, al momento è tutt’altro che indimenticabile. Il punteggio del primo tempo è fermo ancora sullo 0-0 e sui social i tifosi del Napoli sono preoccupati per quella che potrebbe essere una chance colossale sprecata. E in particolare se la prendono con Lorenzo Insigne, particolarmente scarico quest’oggi: “Vedere in campo Insigne non mi fa piacere”, “Datemi un motivo valido per cui questo Insigne debba giocare titolare. Zero voglia, zero dribbling, un gol facile sbagliato”. E ancora l’attacco partenopeo sotto accusa: “Fate impressione, come si fa a non segnare? Positano ridicolo, Insigne e il suo fantastico tiro a giro e Osimhen che campa di rendita”.

Venezia-Napoli, Insigne sotto accusa: “Il suo addio è la cosa migliore mai capitata”

Ma al centro della bufera in questo Venezia-Napoli c’è sempre Insigne: “Guardando giocare Insigne si ha l’impressione di avere doti magiche. È incredibile come si riesca a capire con svariati secondi di anticipo cosa stia per fare”, “Insigne e Politano avrebbero fatto retrocedere il Barcellona di Guardiola se fossero stati titolari. Questo per chiarirvi la misura del miracolo che sta facendo Luciano e la forza degli altri giocatori in squadra”.

Ovviamente un po’ di livore di fondo alimentato dall’addio che si consumerà a zero in estate, con il passaggio al Toronto già ufficializzato: “Insigne vai a Toronto!”, “Non si può anticipare il viaggio?” “Ma metti Elmas e togli Insigne, un ex giocatore”. E addiruttura: “Insigne via da Napoli è la miglior cosa che sia capitata al Napoli da quando è andato via Sarri”. Poi spazio anche per un po’ di ironia: “Ma quindi a Sanremo veramente era Insigne e non Rocco Hunt. Perché almeno a Venezia io non lo vedo”.

#VeneziaNapoli devo dire la verità vedere in campo #Insigne non mi fa piacere — annamaria chiariello (@chiarielloa) February 6, 2022

#VeneziaNapoli datemi un motivo valido per cui questo #insigne debba giocare titolare. Zero voglia, zero dribbling, un gol facile sbagliato….mah — capitano Ala Triste (@MonacoDiMonza) February 6, 2022

Ma fate impressione .. ma come si fa a non segnare … Positano ridicolo #insigne e il suo fantastico tiro a giro e #osimhen che campa di rendita #VeneziaNApoli — Luca Marino (@LucaMarin0) February 6, 2022

Guardando giocare #Insigne si ha l'impressione di avere doti magiche. È incredibile come si riesca a capire con svariati secondi di anticipo cosa stia per fare.#VeneziaNapoli — Giuseppe Mele (@Gius1992) February 6, 2022

Insigne e Politano avrebbero fatto retrocedere il Barcellona di Guardiola se fossero stati titolari, questo per chiarirvi la misura del miracolo che sta facendo Luciano e la forza degli altri giocatori in squadra — Presta Libertà (@Idonotcombdolls) February 6, 2022

Insigne vai a Toronto#VeneziaNapoli — Giuseppe Mele (@Gius1992) February 6, 2022

Ma metti Elmas e togli Insigne, un ex giocatore — Max®💙 (@Max1969Av) February 6, 2022

insigne via da napoli è la miglior cosa che sia capitata al napoli da quando è andato via sarri — orly – ilDamsgaardiano (@orlygalli) February 6, 2022

Lorenzo Insigne, non puoi anticipare il viaggio per Toronto? — Il Fratello di Zielu (@zielulife2) February 6, 2022