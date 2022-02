Juventus-Verona, Vlahovic e la verità sull’esultanza con Dybala

Juventus-Verona nel segno di Vlahovic, l’attaccante serbo segna al debutto: le sue dichiarazioni nel postgara e l’esultanza con Dybala

Dusan Vlahovic ci ha messo pochissimo per prendersi la Juventus. Contro il Verona, primo tiro dopo 7 minuti, primo gol dopo 13, un impatto già importante con la realtà bianconera e la sensazione, oltre che di forza tecnica, di essere già dentro i meccanismi della squadra di Allegri. Intesa con Dybala inclusa, già suggellata dalla particolare esultanza con tanto di ‘mask’.

Nel postpartita, a ‘DAZN’, ha raccontato le sue sensazioni. “Era importantissimo vincere questa partita, perché è sempre difficile dopo la sosta – ha dichiarato – Devo ringraziare i compagni e il mister per l’accoglienza, mi hanno aiutato tanto in questi giorni. Devo continuare a lavorare più forte. Vorrei migliorare sotto tutti i punti di vista, oltre a fare gol. Il mister mi ha detto di stare calmo e non avere ansie, alla fine siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante. La Juve sempre punta a vincere, sono qui a dare il mio contributo, vediamo partita dopo partita. Alla fine faremo i conti. Esultanza con Dybala? È venuta spontanea, non era preparata”.