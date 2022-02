Juventus-Verona, Vlahovic subito in gol | Battuto Ronaldo

Dusan Vlahovic subito in gol all’esordio con la maglia della Juventus: battuto Cristiano Ronaldo nel suo primo step bianconero

Sono bastati 13′ a Dusan Vlahovic per trovare la prima rete in maglia bianconera: 307 minuti in meno rispetto a Cristiano Ronaldo.

La scelta di prendere la maglia numero ‘7’ della Juventus portava con sé un paragone inevitabile con il predecessore, ma nel suo primo step l’attaccante serbo è stato subito superiore. Palla in profondità di Paulo Dybala, che conferma subito le buone sensazioni rispetto alla coppia d’attacco con l’ex viola, e scavetto di Vlahovic per battere Montipo’. Bianconeri in vantaggio grazie alla prima rete del numero ‘7’ e tifosi in delirio: l’Allianz Stadium aveva riservato una grande accoglienza a Dusan, alla sua prima presenza ufficiale con la Juventus.