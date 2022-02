Juventus-Verona, gioiellini gialloblù osservati speciali a Torino: ecco su chi deve puntare la società bianconera

In programma stasera alle 20.45 ci sarà la prima di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. I bianconeri affronteranno il Verona dell’ex Igor Tudor, che è stato in grado di riportare i gialloblù nella prima metà della classifica dal suo arrivo sulla panchina del club veneto.

In campo ci saranno tanti giocatori interessanti che proprio sotto Tudor stanno probabilmente vivendo la miglior stagione della carriera. A tal proposito abbiamo proposto sul nostro canale Telegram uno speciale sondaggio relativo proprio alla gara di stasera. Abbiamo chiesto ai nostri utenti quale tra i talenti gialloblù la Juventus dovrebbe provare a ‘rubare’ in estate.

Juventus, è Barak l’uomo giusto

La risposta è stata abbastanza chiara. Il 51% dei votanti ha infatti scelto Antonin Barak. E’ il ceco l’uomo su cui dovrebbe puntare la dirigenza bianconera come possibile innesto dalla formazione veneta. Più indietro Giovanni Simeone, scelto dal 21% dei votanti. 16% dei voti invece per Ivan Ilic, giovane trequartista ex Manchester City. Con il 9% è stato votato Nicolò Casale, giovane difensore proprio di scuola gialloblù. Il restante 3% ha invece votato per altro.