Juventus-Verona, sorpresa Allegri nei convocati: è UFFICIALE

Stasera la Juventus tornerà in campo per continuare la sua rincorsa Champions e dai convocati arriva anche una novità per Allegri

Stasera Juventus-Verona segnerà inevitabilmente la prima tappa di un nuovo campionato per i bianconeri, che con il calciomercato di gennaio hanno preso nuova linfa per la rincorsa Champions League. Un match complicato contro l’ex Tudor, con il dente sicuramente avvelenato almeno un po’, ma che per Allegri è già fondamentale.

Il tecnico toscano potrà contare ovviamente su Zakaria e Vlahovic in più, due titolari a tutti gli effetti. Mancherà Locatelli squalificato, ma per l’allenatore della Juventus la buona notizia arriva anche dal ritorno di Leonardo Bonucci. Il difensore viterbese torna tra i convocati, come reso noto dal club bianconero nella lista ufficializzata sui propri canali ufficiali. E questo a dispetto delle parole dello stesso Allegri, che invece ieri aveva annunciato l’assenza del centrale azzurro. “Ha fatto solo due allenamenti”, le dichiarazioni dell’allenatore livornese che rimandavano il ritorno di Bonucci.

Difficilmente, in ogni caso, il difensore classe ’87 scenderà in campo da titolare. Davanti a Szczesny agiranno Danilo, de Ligt, Chiellini e De Sciglio spostato a sinistra. Esordio da titolare invece per Zakaria affiancato da Arthur e Rabiot vista l’assenza di Locatelli. Poi Allegri sceglie di giocare subito ‘pesante’, col tridente d’assalto composto da Paulo Dybala, Alvaro Morata e ovviamente Dusan Vlahovic. Dopo l’investimento monstre della Juventus per lui a gennaio, il serbo avrà tutti gli occhi e le pressioni addosso. Sarà interessante vedere come reagirà l’ex Fiorentina.