Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria della Juventus contro il Verona, grazie alle reti di Vlahovic e Zakaria

È stato subito importante l’impatto del calciomercato sulla Juventus: il match contro il Verona lo hanno deciso le reti di Dusan Vlahovic e di Denis Zakaria.

Contro gli scaligeri, poi, la vittoria ha anche un doppio significato: i bianconeri sono attualmente al quarto posto, in attesa che l’Atalanta recuperi la partita in meno. Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di ‘DAZN’.

VLAHOVIC E ZAKARIA – “C’è da fare i complimenti alla società: hanno preso tre giocatori e hanno segnato tutti. Due alla Juventus e Gatti col Frosinone. Oggi era importante vincere, per l’arrivo dei giocatori nuovi, perché c’era entusiasmo e sarebbe stato un peccato non vincere. Il Verona ci ha fatto dannare, è stata una partita tosta”

DYBALA E MORATA – “I giocatori di qualità io li farei giocare tutti, ma c’è bisogno di disponibilità da parte di tutti. Oggi serviva qualità là davanti, perché loro ti venivano addosso. Dybala ha fatto un assist molto bello a Vlahovic e Alvaro a Zakaria. Dobbiamo continuare a lavorare, giovedì c’è la Coppa Italia e poi andiamo a giocare una bella partita con l’Atalanta”

QUOTA SCUDETTO – “È una roba che riguarda Napoli, Inter e Milan, noi siamo fuori al momento. Per quanto riguarda la quota Champions, invece, diciamo che con 80 punti sei in Champions di sicuro. Tre punti guadagnati sull’Atalanta e non sull’Inter? Assolutamente si, purtroppo ci mancano quei quattro punti che ci avrebbero permesso di lottare per lo scudetto fino alla fine”

CUADRADO – “Noi dobbiamo essere bravi ad andare avanti il più possibile in Champions e in Coppa Italia, così giocheranno tutti. Cuadrado è un giocatore eccezionale”

VLAHOVIC – “Ha iniziato non benissimo, sbagliando tre stop consecutivi. È un giocatore che si basa molto sulla lotta, ma che deve migliorare nella pulizia di gioco”

ZAKARIA – “Matuidi era un po’ più aggressivo, lui arriva un po’ più da pantera con queste gambe lunghe, è molto bravo negli intercetti ed è un ragazzo molto intelligente”