Juve-Verona, Allegri lancia Vlahovic nel super tridente: l'accoglienza

Dusan Vlahovic titolare nel match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Verona. L’accoglienza dei tifosi bianconeri per il bomber serbo

Massimiliano Allegri butta subito nella mischia Dusan Vlahovic e Denis Zakaria nel posticipo della 24° giornata di campionato tra Juventus e Verona.

Grande curiosità per vedere all’opera soprattutto il bomber serbo, fiore all’occhiello dell’ultima campagna acquisti del club bianconero. Allegri spariglia le carte e si affida al tridente ‘pesante’ con Dybala (premiato come miglior giocatore del mese di gennaio) e Morata a supportare Vlahovic nel 4-3-3 a trazione anteriore della ‘Vecchia Signora’. All’entrata in campo clima elettrico per il riscaldamento e subito applausi scroscianti e cori all’indirizzo del centravanti classe 2000, che ha ricambiato salutando i tifosi assiepati sulle tribune nella nebbia dell’Allianz Stadium.

Alla lettura delle formazioni boato dei sostenitori juventini per Vlahovic ma anche per Dybala e l’altro nuovo acquisto Zakaria. A seguire attentamente il warm-up a bordocampo della squadra di Allegri tutta la dirigenza al gran completo, compreso il presidente Andrea Agnelli insieme a Cherubini, Arrivabene e Nedved.