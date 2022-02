Rinnovo Mertens, il Napoli ha le idee chiare: Giuntoli fissa la data

Il Napoli è atteso dall’impegno in campionato contro il Venezia: prima dell’inizio Giuntoli parla anche del rinnovo di Mertens

La sconfitta dell’Inter riapre il discorso scudetto anche per il Napoli. Gli azzurri sono attesi sul campo del Venezia e vincendo potrebbero portarsi a 1 punto (con una gara in più) dalla capolista che sabato prossimo arriverà al ‘Maradona’.

Risultato da non fallire per i partenopei che ritroveranno Osimhen dal primo minuto ma devono fare i conti ancora con diverse assente: da Anguissa e Koulibaly, impegnati in coppa d’Africa, a Lozano, fermato dall’infortunio in Nazionale. A pochi minuti dalla gara contro i veneti, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha parlato a ‘DAZN’ del campionato ma anche di mercato con il futuro di Dries Mertens, in scadenza di contratto, in cima alle questioni.

Consapevolezza – “Parlare solo di coppa d’Africa è riduttivo. Abbiamo avuto tanti infortunati, da metà novembre ci mancano 8-9 giocatori di grande livello. La risposta del mister è stata straordinaria”.

Mese chiave – “La direzione che dobbiamo far prendere è la stessa: affrontare ogni gara al massimo e poi più tardi fare i conti. Non serve guardarsi avanti o indietro, oggi dobbiamo pensare al Venezia, un campo difficile. La cosa più importante in questo momento è il Venezia”.

Calciomercato Napoli, Giuntoli: “Mertens, ne parliamo a fine anno”

Dopo aver perso Lorenzo Insigne, che la prossima stagione giocherà in MLS con il Toronto, il rischio del Napoli è veder andare via anche l’attaccante belga, anche lui in scadenza di contratto. Il rinnovo non è ancora arrivato ma Giuntoli fissa i tempi: “Abbiamo già detto, abbiamo un’opzione da parte nostra. Abbiamo il tempo di valutare la situazione e a fine anno parleremo insieme al ragazzo. Sarà una valutazione a 360 gradi. Valuteremo tutti i parametri e decideremo il da farsi soltanto a fine anno”.