Svolta per il Napoli, accetta il ‘taglio’: niente tradimento

Svolta possibile per il calciatore del Napoli: può accettare di ridursi l’ingaggio pur di restare ancora in azzurro

Insigne ha già salutato, per Mertens i dubbi sulla permanenza sono sempre di più, così come per Ghoulam e Ospina.

Il Napoli della prossima stagione potrebbe nascere senza le colonne degli ultimi anni. Tanti i calciatori in scadenza di contratto, non di meno chi vedrà il suo accordo con i partenopei terminare nel 2023. Tra questi c’è anche Kalidou Koulibaly, perno fondamentale della squadra di Spalletti e spesso al centro di voci di mercato. Negli anni passati è stato cercato da tutte le grandi d’Europa, a partire dal Psg, ma le richiede di De Laurentiis non hanno reso possibile un accordo. Quest’estate la situazione potrebbe ripetersi con tentazioni anche italiane. La Juventus, soprattutto dovesse andare via de Ligt, potrebbe bussare alla porta degli azzurri e provare a prendere Koulibaly, ripetendo quanto fatto in passato con Higuain. Una suggestione che si infrange però davanti ad uno scenario che vedrebbe il senegalese, protagonista anche in coppa d’Africa, diventare il nuovo capitano azzurro.

Calciomercato Napoli, svolta Koulibaly: rinnova e spalma l’ingaggio

Secondo quanto riferisce ‘Repubblica’, infatti, Kalidou Koulibaly è tentato dall’idea di essere il nuovo capitano del Napoli, ereditando la fascia da Lorenzo Insigne pronto ad intraprendere la nuova avventura in MLS. Per esaudire il suo desiderio, secondo il quotidiano, il difensore senegalese potrebbe anche accettare di spalmare il suo ingaggio su più anni.

Attualmente Koulibaly è il calciatore più pagato della rosa azzurra. Il suo stipendio è ben al di là del nuovo tetto ingaggi a cui aspira De Laurentiis che ha portato già all’addio di Insigne. Per questo occorre una riduzione che potrebbe arrivare con un rinnovo per più anni. Il 30enne diventerebbe così la bandiera della formazione partenopea e potrebbe essere il leader del nuovo ciclo.