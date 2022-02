Allegri e il segnale sul futuro di Dybala: “Sarà il valore aggiunto della Juve”

Vlahovic e Zakaria subito decisivi per la Juventus nel 2-0 contro il Verona: le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa

Juventus nel segno dei due nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria nel successo per 2-0 contro il Verona che consente ai bianconeri di scavalcare al quarto posto l’Atalanta, prossima avversaria in campionato.

L’analisi in conferenza stampa di Massimiliano Allegri la termine del match dell’Allianz Stadium: “E’ una vittoria importante e difficile, rischiavamo di fare un fuori giri. Abbiamo giocato invece una partita attenta e ordinata, sapendo che potevamo fare gol da un momento all’altro. Ho visto lo spirito giusto in campo ma dobbiamo restare con i piedi per terra”.

MORATA – “E’ sempre criticato, però Alvaro io lo conosco bene: è un giocatore serio. Sa quello che deve fare, tutta la squadra comunque è stata brava ad interpretare al meglio la partita. Quando ha campo diventa determinante, ma anche prima aveva fatto delle buone prestazioni da centravanti”.

TRIDENTE – “Hanno fatto una partita importante, oggi servivano quei tre davanti perché era una gara particolare. Si sono messi a disposizione e hanno aiutato la squadra”.

VLAHOVIC E ZAKARIA – “Dusan ama correre e lottare, ha qualità tecniche e fa sentire la sua presenza in area. Zakaria è un giocatore intelligente, è abituato a giocare a due in mezzo. Sono contento della sua prestazione”.

DYBALA – Allegri risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sulla posizione di Dybala in campo: “Dybala rende sempre molto bene quando ha la palla. Ha qualità per far gol lui e mandare in rete i compagni. Si è sacrificato anche molto e sta ritrovando la condizione ottimale. In questi quattro mesi, lo ripeto, sarà il valore aggiunto della Juventus”. Il tecnico prosegue parlando del numero dieci e la reazione dopo il cambio: “Aveva giocato molto bene, in quel momento mi serviva gente più fresca. Arrivava anche dalla Nazionale: era contento”.

CONDIZIONI ZAKARIA E CHIELLINI – “Zakaria ha preso un colpo dietro, nella zona lombare. Chiellini aveva un po’ il polpaccio affaticato: ha fatto una gara importante. Bonucci? Oggi era in panchina, con il Sassuolo potrebbe essere della partita”.

DE SCIGLIO – “Me lo porto dietro da dieci anni (ride, ndr). Sta facendo molto bene, ha qualità importanti e sono contento del suo rendimento. Rinnovo? A questo ci pensa la società”.