A gennaio Nahitan Nandez è stato nuovamente al centro di una telenovela di mercato: torna a parlarne anche il del Cagliari

Il calciomercato di gennaio è tornato a mettere sul piatto la telenovela sul futuro di Nahitan Nandez. In estate sembrava fatta per il suo passaggio all’Inter, poi sull’uruguaiano è piombato il Napoli insieme a qualche squadra estera, insieme anche alla Roma. Poi a gennaio la suggestione Juventus, il tentativo in extremis dei bianconeri con la trattativa concreta ma il mancato accordo sulla formula.

Alla fine Nandez, che ormai da almeno un paio di sessioni vorrebbe lasciare il Cagliari, è rimasto in Sardegna per essere il riferimento e il top player di Mazzarri a centrocampo. Come un nuovo acquisto? Il ds dei sardi Capozucca risponde così a ‘Sky Sport’: È forte e importante, è un valore aggiunto che sia rimasto”. Poi un pensiero anche su Joao Pedro e la chiamata per lo stage della Nazionale: “Sono contento per lui e per la Nazionale, è un giocatore forte e che merita”.

Cagliari, Capozucca su Nandez e non solo

Capozucca è intervenuto a margine della partita con l’Atalanta: “Io spero molto nel collettivo, Mazzarri ha basato le sue caratteristiche sulla squadra. Non c’è un leader unico, con la Dea è una partita proibitiva ma dobbiamo fare il massimo per recuperare punti. Cercheremo di onorare l’impegno, conosciamo la forza dell’Atalanta e non servono altre parole per caricare la partita”.