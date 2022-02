Mauro smentisce Allegri su Vlahovic: “Non è come dice lui”

Massimo Mauro tutt’altro che d’accordo con Massimiliano Allegri su Dusan Vlahovic: le parole dell’ex bianconero

Questa sera la Juventus e i suoi tifosi conosceranno per la prima volta con la propria maglia la fame di gol di Dusan Vlahovic. Il serbo è stato ovviamente il grande colpo invernale del calciomercato, che ha provato l’ira della piazza fiorentina e l’entusiasmo di quella torinese di fede bianconera.

Un giocatore giovane ma già riconosciuto a livello internazionale, visto che lo volevano in tanti anche nel resto d’Europa, dalla Liga a soprattutto la Premier League. Per lui si è parlato di Atletico Madrid (soprattutto in estate), poi anche Barcellona, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Manchester City, Tottenham e Arsenal. Insomma, la crema del calcio europeo sognava Dusan Vlahovic, ma alla fine la Juventus ha sbaragliato tutti con un’offerta monstre che sfora il muro dei 90 milioni di euro tra parte fissa, bonus e oneri accessori.

Per Allegri Vlahovic come Haaland, ma Mauro frena: “Prima deve fare una cosa”

Interrogato su Dusan Vlahovic, ieri Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha detto la sua sul serbo: “La società è stata brava, Dusan ha caratteristiche che ci mancavano. Con Haaland è tra i centravanti più bravi nel ruolo e si è subito inserito. Le responsabilità non sono certamente tutte sulle spalle di Vlahovic, ha 22 anni. Ma Dusan è un ragazzo sveglio e intelligente che ha voglia di migliorarsi, la Juve è un grande salto però lui è pronto a crescere. Mi ha impressionato proprio questo di lui”.

Quindi l’allenatore bianconero ha messo l’ex bomber della Fiorentina sullo stesso livello, o comunque nella stessa cerchia, di Haaland e poi anche Mbappe. Ma c’è chi frena, come Massimo Mauro, intervistato da ‘La Gazzetta Sportiva’: “Quei due hanno fatto gol a grandi livelli, Vlahovic per ora ha giocato solo alla Fiorentina. Per entrare in quel giro devi segnare nelle fasi finali della Champions e vincere lo scudetto segnando 25 gol. Ora tocca a lui, deve assumersi le responsabilità della Juventus: Dybala a Palermo era fenomenale, alla Juventus ha avuto difficoltà a diventare il leader della squadra”. Una frecciatina quindi anche all’argentino, il numero 10 che non ha ancora firmato il rinnovo e rischia davvero di salutare a zero in estate.