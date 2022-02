CMIT TV | TG Mercato e Speciale Fantacalcio: GUARDA la DIRETTA!

Appuntamento su CMIT TV: alle 14.30 nuovo speciale di fantacalcio, senza dimenticare il mercato, come sempre in diretta sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento sulla CMIT TV: a partire dalle ore 14.30 saremo in diretta come sempre sul canale Twitch di Calciomercato.it per approfondire le ultime novità di mercato sulla Serie A dando però anche e soprattutto uno sguardo al prossimo weekend di campionato con lo Speciale Fantacalcio: Inter-Milan il big match di giornata, passando per l’esordio di Vlahovic con la Juventus e senza dimenticare Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina e tutte le altre. Dalla lotta scudetto alla corsa salvezza.

Torna infatti il campionato dopo la recente sosta, e le tematiche da analizzare sono tante con la redazione di Calciomercato.it ed i nostri ospiti, pronti a darvi consigli sul turno di Fantacalcio.

Conduce Fabio Tarantino accompagnato dai nostri Martin Sartorio e Giorgio Musso. Ospiti del pomeriggio Carmine Cassandra di ‘Fantacalcio.it’ e Fabio Lupo.