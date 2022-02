CMIT TV | Torna lo Speciale Fantacalcio: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it: dalle 19 siamo live con lo Speciale sulla Serie A

Dopo la pausa per le Nazionali, il nostro palinsesto propone l’appuntamento con il ritorno della Serie A e del Fantacalcio. Tutte le ultime in vista del derby tra Inter e Milan e non solo. Il tutto con la redazione di Calciomercato.it, come sempre sul nostro canale Twitch.

Conduce Marco Giordano, affiancato dal nostro Giorgio Trobbiani e da Martin Sartorio. Anche questa sera ci saranno tanti ospiti sulla CMIT TV.