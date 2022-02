Da Tudor la stoccata per Mancini: “Ma chi se ne frega”

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa prima di Juventus-Verona: frecciata del tecnico all’allenatore della Nazionale Roberto Mancini

Igor Tudor contro Roberto Mancini. L’allenatore del Verona ha presentato in conferenza stampa la sfida con la Juventus in programma domenica all”Allianz Stadium’.

Una gara che vedrà il debutto di Vlahovic ma nella quale i veneti non vogliono fare da sparring partner. Ma è il commissario tecnico dell’Italia al centro delle dichiarazioni di Tudor che si meraviglia dell’esclusione dai convocati per gli stage azzurri di Caprari, eletto migliori calciatore di gennaio 2022 dell’AIC.

“Avrebbe meritato di essere convocato – ha affermato Tudor su Caprari – . Ha spaccato in queste quattro partite ed, invece la Lega Serie A ha votato Raspadori che ha fatto la metà di Gianluca. Lui è stato per distacco il migliore calciatore della Serie A dall’inizio del 2022: l’AIC – dice riferendosi al premio ogni mese assegnato dall’Assocalciatori – lo ha capito, Mancini no o ha fatto altri ragionamenti. Chi se ne frega: ha fatto molti sacrifici per arrivare a questo punto e, fossi in lui, sarei contento per questo”.

Archiviata la parentesi Nazionale, Tudor si sofferma su Vlahovic: “E’ uno dei più forti nel suo ruolo. E’ stato un acquisto importante, costato molto. E’ forte ma si gioca sempre undici contro undici”.

Juventus-Verona, Tudor: “Proveremo a fare il nostro calcio”

Nella conferenza del tecnico dei veneti, spazio anche ai suoi ricordi legati ai bianconeri: “Per la prima volta affronterò da Juventus da allenatore avversario. Molti anni ho trascorso a Torino. Domenica ci sarà anche il 50% del pubblico e sarà ancora più bello. Sono arrivato che ero giovane, un bambino e sono uscito uomo. La Juve mi ha fatto scoprire la cultura del lavoro e non è scontata”. Questo però non cambierà i piani di Tudor: “Proveremo a fare il nostro calcio. Attraversiamo un buon momento e in queste settimane abbiamo provato a migliorare determinate cose”.