Juventus, UFFICIALE buone notizie: Allegri ritrova un calciatore

Buone notizie per la Juventus che recupera un calciatore dopo la positività al Covid. Arriva il comunicato ufficiale della società

La Juventus ritrova il calcio giocato questo fine settimana con la sfida casalinga contro il Verona di domenica alle ore 20.45. Sarà la serata dell’esordio di Dusan Vlahovic, attorno al quale c’è chiaramente grande attenzione ed una spasmodica attesa. Curiosità anche per l’altro nuovo arrivo Zakaria, mentre Massimiliano Allegri ritrova un calciatore che era positivo al Covid.

Si tratta di Mattia Perin, guarito come comunicato stamattina dalla stessa Juventus con una breve nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “Mattia Perin ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e si unirà alla squadra per l’allenamento di oggi”.

Torna quindi a disposizione il secondo portiere di Allegri, che fin qui ha anche raccolto un totale di ben sei presenze da vice Szczesny. Tre in Serie A, ed una in Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana. Il suo, tra l’altro, è anche uno dei contratti in scadenza il prossimo giugno.