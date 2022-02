Coronavirus, bollettino 4 febbraio 2022: 99522 positivi, 433 decessi

I dati del Ministero della Salute sul coronavirus: il bollettino del 4 febbraio 2022 registra 99.522 casi e 433 decessi

Il Ministero della Salute ha diramato i dati del Bollettino sul coronavirus del 4 febbraio 2022. Sono 99.522 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore con 433 morti.

I tamponi effettuati sono stati 884.893 tamponi, con un tasso di positività dell’11,2%, in calo rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 210.353per un totale di 9.083.090. In virtù di questi dati, calano anche gli attualmente positivi: sono 2.218.344, 109.886 rispetto al bollettino di ieri.

Passando ai dati relativi all’occupazione ospedaliera, calano sia i ricoveri in terapia intensiva che quelli nei reparti Covid ordinari. I primi sono in totale 1.440 con un calo di 17 unità rispetto a ieri e 113 ingressi giornalieri. I ricoveri in reparti ordinari sono, invece, 19mila, 324 in meno rispetto all’ultimo bollettino.