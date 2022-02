Coppa d’Africa, Camerun ko: Egitto in finale ai rigori | Queiroz infuriato

La finale di coppa d’Africa sarà tra Senegal ed Egitto: Salah e compagni hanno battuto il Camerun ai rigori in semifinale

E’ l’Egitto la seconda finalista della coppa d’Africa: Salah e compagni se la vedranno con il Senegal domenica dopo aver battuto il Camerun ai calci di rigore.

Semifinale all’insegna dell’equilibrio e dell’agonismo. I Leoni indomabili vanno più vicini al gol, fermati per due volte dal legno, ma non riescono a sbloccare il risultato. Si arriva al 90′ sullo 0-0 ed è il ct egiziano Queiroz ad incendiare gli animi: furioso in panchina si fa espellere dal direttore di gara che fatica per riportare la calma a bordo campo.

Nei tempi supplementari il copione non cambia e arriva così ai calci di rigore. Dagli undici metri è Gabaski, portiere dell’Egitto recuperato all’ultimo minuto, a prendersi la scena: para due calci di rigore, N’Jie sbaglia il suo e per i Faraoni è finale. Sarà quindi Senegal-Egitto la gara che decreterà il vincitore della coppa d’Africa 2022.