Chi schierare al fantacalcio, alla ventiquattresima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Si riparte con il campionato italiano di Serie A e quindi anche con il Fantacalcio con molte sfide potenzialmente interessanti e già decisive per la stagione.

Una su tutte, la gara fra l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli: chi verrà schierato in campo nel derby della Madonnina e chi riuscirà a incidere?

Fantacalcio, i consigli per la 24esima giornata

Roma-Genoa sabato ore 15

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Ostigard, Vasquez; Hefti, Gudmundsson, Badelj, Amiri, Calafiori; Destro, Yeboah.

Hot: Zaniolo e Abraham sono in grande forma. Occhio a Destro, il grande ex

Not: Calafiori dovrà entrare nei meccanismi giusti

Sorpresa: chi scommette su Amiri?

Inter-Milan sabato ore 18

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.

Hot: Leao e Perisic sono le certezze di questo derby scudetto

Not: de Vrij è sembrato sottotono

Sorpresa: che possa essere la gara del riscatto per Giroud?

Fiorentina-Lazio sabato ore 20.45

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Piatek, Saponara.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Hot: Piatek vuole subito far dimenticare Vlahovic. Immobile garanzia

Not: Cataldi è soggetto a qualche cartellino di troppo

Sorpresa: Torreira sta trovando i bonus

Atalanta-Cagliari domenica ore 12.30

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Goldaniga; Bellanova, Baselli, Marin, Grassi, Dalbert; Pereiro, Pavoletti.

Hot: Pasalic al Cagliari sa come fare male. Ok Musso

Not: Dalbert è troppo irruento

Sorpresa: Maehle cerca continuità

Bologna-Empoli domenica ore 15

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Soriano, Theate; Orsolini, Arnautovic.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Tonelli, Viti; Zurkowski, Stulac, Henderson; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

Hot: Svanberg è la certezza del Bologna. Ok Bajrami

Not: Cutrone non convince

Sorpresa: Arnautovic e Pinamonti possono dare spettacolo

SAMPDORIA-SASSUOLO domenica ore 15

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Gabbiadini, Caputo.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Hot: Berardi e Scamacca non si discutono! Sensi può far subito bene

Not: Traore ancora non ci convince

Sorpresa: G. Ferrari può metterci la testa e tornare decisivo

VENEZIA-NAPOLI domenica ore 15

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Fiordilino, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Hot: Finalmente Osimhen! Mertens mettetelo comunque così come Aramu

Not: Busio potrebbe faticare più del previsto

Sorpresa: Henry ha dimostrato di poter far bene contro le big

UDINESE-TORINO domenica ore 18

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.

Hot: Singo è una buona idea! Promossi Molina e Brekalo

Not: Becao si può tener fuori

Sorpresa: A Vojvoda manca davvero solo il gol! Puntateci

JUVENTUS-VERONA domenica ore 20:45

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, L.Pellegrini; Arthur, Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic.

Hot: Subito Vlahovic! Ci piacciono Cuadrado e Lazovic

Not: Meglio non schierare Montipò

Sorpresa: Con Vlahovic può emergere Morata. Rilanciatelo

SALERNITANA-SPEZIA lunedì ore 20:45

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Bohinen, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi; Ribéry, Mousset.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Kovalenko; Verde, Manaj, Gyasi.

Hot: Verdi ha voglia di rilanciarsi. Sì a Verde e Kovalenko

Not: Non rischiate subito Sepe

Sorpresa: Non date per finito Bonazzoli