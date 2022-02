Calciomercato, nuovo ‘scippo’ in Serie A: “Andrà alla Juventus”

Da Vlahovic a Zakaria e Locatelli fino al possibile nuovo ‘colpo’ in Serie A. Le ultime sulla Juventus

“Vlahovic alla Juventus? John Elkann ha fatto bene ad intervenire, perché i bianconeri rischiavano di non passare gli ottavi di Champions e non qualificarsi per la prossima. In questa storiella ballano circa ottanta miliardi”. Così Maurizio Pistocchi a ‘Radio Amore Campania’ in merito al colpo Vlahovic piazzato a gennaio da ‘La Vecchia Signora’.

“In maniera molto illuminata, stavolta, la Juventus è andata a prendere un ragazzo che ha fatto più di trenta gol ed ha dimostrato di essere un grande calciatore – ha aggiunto il giornalista prima di ‘promuovere’ anche l’acquisto di Zakaria – Anche quella per lo svizzero è stata un’operazione intelligente. Adesso sono curioso di vedere cosa succederà con Dybala e come giocherà la Juventus”.

A proposito di vecchio-nuovo modulo Juve, Pistocchi avanza l’ipotesi di un 4-2-3-1: “Adesso sono curioso di vedere cosa succederà con Dybala e come giocherà la Juventus. Nel 4-2-3-1 di De Zerbi, Locatelli era in coppia con Obiang: secondo me hanno guardato le partite del Sassuolo dell’anno scorso e cercano di emularlo”. Sassuolo che, a livello dirigenziale, è gestito quasi alla perfezione sotto la guida di Giovanni Carnevali, dopo la chiusura del mercato di gennaio intervenuto al microfono di Calciomercato.it e il cui futuro – a detta di Pistocchi – potrebbe essere proprio alla Juve.

“Ci sono buoni rapporti tra le due società. Addirittura dicono che Giovanni Carnevali andrà a lavorare alla Juventus. Quindi Locatelli può tranquillamente giocare con Zakaria a centrocampo. Per me i bianconeri una buona squadra, a meno che non decidano di passare al 4-3-3 puro, un’altra idea suggestiva”.

Calciomercato Juventus, Vlahovic ideale per il Milan: “Con lui avrebbe vinto lo scudetto”

In chiusura Pistocchi torna su Vlahovic ‘pungendo’ il Milan: “Del serbo ne ho parlato ancora quando non giocava titolare nella Fiorentina. Mi fa specie che il Milan non ci abbia pensato, con lui avrebbe vinto il campionato”.