Calciomercato, Juventus-Dybala: “C’è una perplessità”

L’arrivo di Vlahovic ha dato grandissimo entusiasmo a tutto l’ambiente juventino. Ora però la dirigenza dovrà concentrarsi sui rinnovi, ed in particolare sul caso Dybala

Torna in campo la Juventus dopo la recente sosta, all’interno della quale sono anche arrivati colpi importantissimi di calciomercato. I bianconeri hanno infatti portato a Torino Zakaria e soprattutto Dusan Vlahovic, pronto a cambiare il volto della squadra di Allegri e dell’intera stagione del club di Agnelli, che punta come minimo a finire tra le prime quattro.

La Juve non può infatti più permettersi passi falsi in campo, mentre al di fuori del terreno di gioco c’è spazio per pensare agli annosi rinnovi di contratto. Da Bernardeschi a De Sciglio passando ovviamente per il piatto forte rappresentato da Paulo Dybala. Il progetto tecnico dei bianconeri, soprattutto ora che c’è anche Vlahovic, deve passare chiaramente anche per la qualità del numero 10 argentino che ha il contratto in scadenza a giugno e una serie di nubi non indifferenti sul suo capo. La questione però col ridimensionamento dei costi, e il passare delle settimane è divenuta sempre più spigolosa anche dopo le dichiarazioni di Maurizio Arrivabene nelle scorse settimane, con annesso rinvio a febbraio di ogni discorso in merito.

Calciomercato Juventus, Jacobelli su Dybala: “Il rinnovo dipende da lui”

Ora è tempo della verità per ciò che concerne il futuro di Paulo Dybala, che al netto di un prolungamento o meno, non dovrebbe essere tra le fila del Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici, come sottolineato da Enrico Camelio. Il discorso sul destino del fenomeno albiceleste è quindi tutto da esplorare ma il tempo inizia a stringere e la scadenza si avvicina.

Proprio del rinnovo di Dybala e della sua posizione in campo ha parlato il direttore di ‘Tuttosport’ Xavier Jacobelli, che è intervenuto in collegamento a ‘Sky Sport’: “Dipende innanzitutto da lui. La perplessità della Juve nasce dalla discontinuità di rendimento, tanto in Nazionale quanto alla Juve. Il suo ruolo ideale sarebbe alle spalle di Vlahovic e sono convinto che a lui gioverà l’arrivo del serbo. Deve essere più risolutivo“.