Nuovo appuntamento in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it: dalle 19 siamo live con lo Speciale sulla Serie A

Dopo la pausa per le Nazionali, il nostro palinsesto propone l’appuntamento con il ritorno della Serie A. Tutte le ultime in vista del derby tra Inter e Milan e non solo. Dalla ‘nuova’ Juventus che potrà contare su Vlahovic e Zakaria alle altre sfide in programma per la 24esima giornata. Il tutto con la redazione di Calciomercato.it, come sempre sul nostro canale Twitch.

A condurre ci sarà Marco Giordano, affiancato dalla nostra Giulia Giroldini. E poi tanti ospiti, da Fabio Bergomi ad Enrico Camelio, oltre ai giornalisti Giuseppe Pastore ed Alvise Cagnazzo.