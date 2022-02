VIDEO CMIT TV | Torna la Serie A: SEGUI LA DIRETTA

Nuovo appuntamento in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it: dalle 15 siamo live con lo Speciale sulla Serie A

Dopo la pausa per le Nazionali, il nostro palinsesto propone l’appuntamento con il ritorno della Serie A. Tutte le ultime in vista del derby tra Inter e Milan e non solo con la redazione di Calciomercato.it, come sempre sul nostro canale Twitch.

Conduce Fabio Tarantino, affiancato dai nostri Maurizio Russo e Ciro Troise. Gli ospiti di oggi sono Giampaolo Saurini e l’agente Massimiliano Simeone.