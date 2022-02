“L’asso del Psg sta pensando al ritiro” | L’allarme lanciato in Francia

Il Paris Saint Germain potrebbe perdere uno dei calciatori più importanti all’interno della propria rosa

L’eliminazione rimediata agli ottavi di Coppa di Francia appena pochi giorni fa contro il Nizza, ha aperto l’ennesimo dibattito sulla gestione dei campioni in casa Paris Saint Germain. Un dream team costruito per essere imbattibile, ma che alle prime difficoltà si è rivelato particolarmente fragile.

Il club parigino proprio la scorsa estate aveva dato dimostrazione di essere economicamente il più potente al mondo, strappando prima Achraf Hakimi e Gigio Donnarumma alla Serie A e successivamente Wijnaldum alla Premier League. I due grandi colpi, però, li ha inflitti soprattutto alla Liga spagnola, privandola di due leggende di Barcellona e Real Madrid: Leo Messi e Sergio Ramos. Alla rosa già stratosferica che si ritrovava, il Paris Saint Germain ha completato l’opera riuscendo a portare sotto la Tour Eiffel i migliori calciatori al mondo per ogni posizione.

La stagione fino a questo momento ha però deluso le aspettative, e una vera dimensione di squadra a Parigi non si è mai vista. Ad influire sono stati senz’altro i numerosi infortuni che hanno impedito a Pochettino di poter contare sui suoi migliori calciatori, specialmente nel caso di Sergio Ramos che in tutte le competizioni è riuscito a collezionare un misero bottino di cinque apparizioni. Ma non solo, perché altri big Messi e Neymar non hanno trovato grande continuità a causa di ripetuti stop.

Psg, Sergio Ramos starebbe meditando il ritiro

Secondo quanto rivelato da ‘Le Parisien’, tra questi calciatori ci sarebbe chi starebbe addirittura meditando ad un ritiro anticipato a causa dei continui infortuni. Si tratta di Sergio Ramos, il centrale spagnolo che proprio a Parigi voleva definitivamente lasciarsi alle spalle la travagliata stagione dello scorso anno in cui aveva cominciato ad accusare i primi fastidi muscolari. Quest’anno, sebbene la grande abnegazione negli allenamenti dell’ex Madrid, la situazione è addirittura degenerata.

Per il quotidiano transalpino questa parentesi al Psg potrebbe rappresentare per Sergio Ramos l’inizio della fine, soprattutto dopo aver consultato il parere del medico della Nazionale Francese, Jean-Marcel Ferret: “Sono infortuni fastidiosi perché non si puoi mai valutare la reale evoluzione. Senza entrare nei dettagli, va considerato che l’invecchiamento del muscolo soleo e che i colpi ricevuti da Ramos durante i 19 anni di carriera hanno debilitato i suoi polpacci”. Un vero paradosso se consideriamo che nella testa di Ramos vi era l’intenzione di proseguire per almeno altri 2-3 anni ad alti livelli.

